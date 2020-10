Comment protéger mes enfants de leur père?

Mère de deux enfants de 8 et 11 ans, j’avais été en couple avec leur père pendant 10 avant qu’il ne me quitte, parce la vie que je lui imposais ne faisait plus son affaire. Selon lui, j’étais trop directive, et je l’empêchais de s’épanouir. C’est certain que n’importe quel homme qui n’a pas envie de restreindre sa liberté peut dire ça d’une vie à deux avec deux enfants. Mais est-ce ça, un parent responsable ? Non. Tu ne peux pas faire ce que tu veux parce que tu dois t’en occuper et les sécuriser.

En conséquence, le père de mes enfants n’a pas été trop exigeant sur ses droits de visite. Deux fins de semaine par mois, ça lui suffit. Il préfère payer une grosse pension que de s’occuper d’eux. Ce qui fait que depuis deux ans, les jeunes se sentent en vacances quand ils sont avec lui. Ils adorent ne respecter aucune discipline, contrairement à ce qui se passe chez moi.

Je m’en accommode, vu que je préfère les avoir avec moi le maximum de temps. Mais une chose importante me dérange et je voudrais vous la soumettre ici. Le père de mes enfants saute d’une femme à l’autre depuis qu’il a repris sa liberté. Ce qui veut dire que régulièrement, les enfants reviennent avec un nouveau nom pour « l’amie de papa ». Je trouve ça déplaisant. Comment ces enfants vont-ils pouvoir respecter un homme qui n’a aucune stabilité ?

Même si mes enfants n’ont que des bons mots pour leur père et sa compagne du moment quand ils reviennent, qui me dit qu’ils ne sont pas marqués par autant d’inconsistance de sa part ? Je voudrais leur expliquer que ce n’est pas normal comme comportement, mais comment le faire sans les traumatiser ? Un conseil de votre part serait bienvenu.

Mère un jour, mère pour toujours

J’ose vous dire que vous cultivez l’art de vous préoccuper de ce qui ne vous regarde pas. Ce qui se passe chez le père de vos enfants ne vous concerne pas dans la mesure où ces derniers n’en vivent aucune conséquence. Vous le dites vous-même « Les enfants n’ont que de bons mots pour lui et sa compagne du moment quand ils reviennent ». Que voulez-vous de plus pour vous convaincre ?

Certes votre ex-conjoint n’a pas la même approche de la vie que vous, mais en quoi sa façon de voir les choses est-elle plus inappropriée que la vôtre ? Il serait bon de faire preuve d’un peu plus d’objectivité en prenant conscience que vos enfants vont certainement apprendre à faire la part des choses entre « les méthodes de maman » et « les méthodes de papa ».