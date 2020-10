Jamais deux sans trois pour Labbé?

Alex Labbé fera escale au circuit du Kansas samedi à l’occasion de la 30e étape de la saison en série NASCAR Xfinity.

Le départ de la course sera donné en fin d’après-midi, après l’épreuve que doit disputer son compatriote Raphaël Lessard, en camionnettes.

Fort du meilleur résultat de sa carrière (quatrième place) la semaine dernière au circuit routier de Charlotte, le pilote de Saint-Albert entend poursuivre sur une belle lancée à bord de sa Camaro, qui arborera pour la quatrième et dernière fois cette saison les couleurs de Can-Am (une bannière de BRP). À Charlotte, Labbé a obtenu un deuxième top dix consécutif en série Xfinity, ce qui ne lui était jamais arrivé.

Dixième sur la grille de départ

« Je suis confiant de réaliser une autre bonne performance, a-t-il raconté au bout du fil. Nous allons utiliser l’une de nos nouvelles voitures, qui s’était avérée très rapide à Las Vegas le mois dernier. »

Des ennuis de moteur l’avaient toutefois forcé à un long arrêt au puits de ravitaillement. Selon la nouvelle façon de déterminer les positions sur la grille de départ, Labbé s’élancera du 10e rang quand le drapeau vert sera déployé. Rappelons qu’en raison de la pandémie, aucune séance d’essais libres ni de qualifications n’est prévue à l’horaire.

« Jamais on n’entreprendra une course cette année de cette position aussi enviable, explique-t-il. On compte bien en profiter. »