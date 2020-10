«La Voix» sur toutes les plateformes

«La Voix» se terminera dimanche avec la finale opposant Suzie Villeneuve, Michaela Cahill, Josiane Comeau et Flora Stein, mais les adeptes de l’émission pourront ensuite faire durer le plaisir hors du petit écran.

D’abord, sur QUB musique, une section complète est dédiée à «La Voix». On peut y vivre ou revivre les moments forts de l’édition 2020 de la compétition télévisée, réentendre les prestations des candidats à partir du deuxième quart de finale et se plonger dans diverses listes de lecture promouvant la musique québécoise (comme «La Voix: chansons pour la bonne humeur» ou «La Voix: chansons nostalgiques»).

L’une d’elles propose une version commentée de l’album «La Voix chante» (disponible en version physique et numérique depuis le 25 septembre, sur lequel des duos de participants revisitent des classiques du répertoire francophone d’ici) par son réalisateur, Toby Gendron, une exclusivité de QUB musique.

Les chansons interprétées par les finalistes des équipes de Garou, Cœur de pirate, Marc Dupré et Pierre Lapointe lors des quarts de finale, de la demi-finale et, bientôt, de la finale, regroupées en albums intitulés «La Voix en direct», peuvent également être réentendues sur toutes les autres plateformes de téléchargement et d’écoute en continu, en plus de QUB musique.

Ces captations, accessibles immédiatement après l’émission du dimanche, constituent une première dans l’histoire québécoise de «La Voix».