Le grand patron d’Air Canada tirera sa révérence en février prochain

Air Canada a annoncé vendredi le départ à la retraire de son président et chef de la direction, Calin Rovinescu.

Après près de 12 ans à la tête du transporteur aérien, M. Rovinescu prendra sa retraite, le 15 février 2021 et c’est l’actuel chef de la direction adjoint et chef des Affaires financières, Michael Rousseau, qui lui succédera.

Dressant le bilan de sa direction, le grand patron a soutenu par communiqué qu’Air Canada «est extrêmement bien en selle pour la reprise quand la frontière rouvrira, les restrictions de voyage seront levées et l'économie dans son ensemble fonctionnera de nouveau».

Il s’est dit «fier» de la transformation de la compagnie aérienne au cours de la dernière décennie, estimant qu'Air Canada est devenue «un chef de file et un champion mondial pour notre pays».

Pour sa part, le président du Conseil d'administration, Vagn Sørensen, a salué le «leadership stratégique» du prochain retraité ainsi que «son courage imperturbable dans la prise de décisions difficiles et novatrices, en gardant toujours en tête l'intérêt supérieur de toutes les parties prenantes – actionnaires, employés, clients et partenaires».

Calin Rovinescu, à la tête d’Air Canada depuis le 1er avril 2009, a aussi quelques mots pour son successeur, Michael Rousseau. «Je suis réellement ravi que le Conseil d'administration ait entériné sa désignation comme successeur pour la prochaine étape et je me réjouis de travailler étroitement avec Mike et le reste de notre équipe de direction chevronnée au fil de la transition jusqu'en février», a-t-il soutenu.

Le futur parton a aussi été décrit par Vagn Sørensen comme quelqu’un avec un «sens aigu des finances et des affaires». Il a fait savoir que son esprit d'équipe sera un atout de poids dans les années à venir.

Avant de travailleur pour le transporteur aérien, Michael Rousseau était président de la Compagnie de la Baie d'Hudson (HBC), après avoir occupé le poste de vice-président directeur et chef des finances de HBC.