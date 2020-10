Libertés surveillées: des profs de l’Université d’Ottawa dénoncent la suspension de leur collègue

À titre de professeur.e.s de l’Université d’Ottawa, nous tenons à exprimer notre désaccord face au traitement réservé à la professeure Verushka Lieutenant-Duval par notre établissement. Deux éléments nous semblent confondus dans cette malheureuse affaire: 1) le racisme sur le campus, les micro-agressions, la discrimination parfois inconsciente mais quand même réelle dont sont victimes les minorités, et qu’il faut dénoncer; 2) le rôle de l’enseignement universitaire, des professeur.e.s et des salles de classe, qui est de nourrir la réflexion, développer l’esprit critique, permettre à tous et à toutes, peu importe leur position, d’avoir le droit de parole.

Rappelons quelques principes fondamentaux de l’enseignement universitaire.

Si tout.e professeur.e doit, dans son enseignement, se montrer sensible aux réalités des différent.e.s étudiant.e.s de sa classe, l’université demeure néanmoins un lieu de débats; un lieu, aussi, d’exploration des réalités de l’histoire, notamment de l’histoire des idées, plusieurs desquelles entreront en conflit avec la doxa du moment.

La salle de classe (physique ou virtuelle) ne peut devenir un lieu libéré du poids de l’histoire, des idées et de leurs représentations. Il est donc inévitable que certaines lectures, certains concepts, voire certains mots heurtent des susceptibilités. L’université est justement le lieu pour réfléchir à cette réalité, pour l’historiciser, pour s’affranchir scientifiquement de la tyrannie, tant des majorités que du présentisme.

Prenons l’exemple de Pierre Vallières, peut-être le plus inclusif des intellectuels indépendantistes avec Gérald Godin. Si ce grand essayiste écrivait aujourd’hui, après le questionnement collectif lié à l’appropriation culturelle, il choisirait sans doute un autre titre que Nègres blancs d’Amérique. En 1965, la question se posait différemment, et l’auteur choisit ce titre en hommage à Léopold Sédar Senghor, à Aimé Césaire, à Frantz Fanon et par solidarité avec les membres des Black Panthers qu’il côtoyait dans son emprisonnement américain. De même, Dany Laferrière conteste les stéréotypes dans son premier roman, dont le titre même, Comment faire l’amour avec un nègre sans se fatiguer, est provocateur. N’est-ce pas le rôle de l’université de mettre ces réalités en perspective? D’enseigner ces œuvres et tant d’autres qui permettent de penser le monde? Cette mission fondamentale deviendrait pour le moins difficile dans un contexte de libertés universitaires surveillées, où une professeure se ferait (comme Catherine Russell, de l’Université Concordia) retirer son cours pour avoir mentionné le seul titre de l’essai de Vallières (pour ne pas souligner le sort de la journaliste Wendy Mesley, suspendue par la CBC après avoir cité la traduction anglaise du même titre).

Enfin, il importe que les administrations universitaires, tout en participant à la mise au jour et à l’abolition de toute forme de racisme systémique, veillent à protéger la transmission des connaissances, le développement de l’esprit critique et la liberté universitaire, liberté qui peut parfois s’exercer au détriment du clientélisme, mais qui participe de toute forme de libération véritable.