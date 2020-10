Nouveau coup de foudre pour le Morgon Lapierre!

Après un 2018 d’anthologie, le 2019 qui vient de débarquer récemment à la SAQ est d’une irrésistible gourmandise.

Le secret dans les morgons des Lapierre, si je peux me permettre de prétendre qu’il en existe un, c’est l’exquise beauté du fruit couplée à une structure élégante, un fond racé et, surtout, une accessibilité déconcertante. Autre élément à souligner: contrairement à plusieurs producteurs qui multiplient les cuvées sur cette appellation phare du Beaujolais (l’une des meilleures sur les 12 officiellement reconnues), le domaine Lapierre continue de produire, à l’exception d’une ou deux cuvées confidentielles, un morgon qu’on pourrait dire d’assemblage, c’est-à-dire provenant de partout dans l’appellation. Un peu comme le fait la famille Chave avec sa cuvée Hermitage résultant de l’assemblage de plusieurs lieux-dits. En outre, les 16 hectares de gamay du domaine servent essentiellement au morgon dont 40% sont produits en mode nature. Celui disponible à la SAQ a été très légèrement soufré à la mise en bouteille, d’où le petit «S» qui apparaît en contre-étiquette.

De la bombe!

Autant le 2018 se démarquait par son côté structuré en jeunesse, autant le 2019 impressionne par son aspect juteux et ample, presque velouté. D’une rare gourmandise, c’est l’exemple parfait du vin qui «morgone» en référence au spectre aromatique comme la cerise, la violette et la pierre mouillée, le tout étant complété par une avalanche de framboises mûres. C’est de la bombe, comme disent les cousins français! Un profil qui n’est pas sans rappeler le 2009, quoique sans la même structure tannique. Pas besoin de vous dire: garrrrrrrrrrrochez-vous avant qu’il n’en reste plus! Pour votre information, le magnum est aussi disponible. J’en ai pris trois...

Domaine Marcel Lapierre, Morgon 2019, France

37$ - Code SAQ 11305344 – 13,5 % - 1,7 g/L

79$ - Code SAQ 11673227 (magnum)

204$ - Code SAQ 11673104 (double magnum)

★★★★ - $$$ 1⁄2

Légende

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel

Plus d’étoiles que de dollars: vaut largement son prix.

Autant d’étoiles que de dollars: vaut son prix.

Moins d’étoiles que de dollars: le vin est cher.