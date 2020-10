En pleine période de récoltes automnales et à l’approche du temps des Fêtes, on se remue plus que jamais dans la cuisine. Soyez prêts à touiller, brasser et mélanger en multipliant les bols à votre disposition.

Transparence

Photo courtoisie

La transparence de ce bol (10 pouces) à mélanger en verre VARDAGEN permet de s’assurer que tous les ingrédients d’une recette soient bien incorporés. Quant à son bec verseur, il facilite le transfert de la préparation dans un moule ou un poêlon sans salir le bol ou le comptoir. Autres grandeurs disponibles.

Mélanger et verser

Photo courtoisie

Faits en mélamine durable, ces deux bols (2 litres et 4 litres) aux couleurs tendance sont pratiques pour mélanger les ingrédients d’un gâteau et verser le tout dans un ou plusieurs moules, en raison de leur base antidérapante les maintenant en place et de leur bec verseur limitant les dégâts. L’un dans l’autre, ils se rangent aisément.

Sans éclaboussures

Photos courtoisie

Doté d’un couvercle présentant une ouverture pour y glisser un fouet, le bol ALLEHANDA réduit les risques d’éclaboussures, gardant ainsi chaque précieuse goutte d’un délicieux mélange à l’intérieur. Lorsque cette ouverture est fermée, le couvercle offre la possibilité de conserver la préparation dans ce même bol (4 litres) muni d’un bec verseur et d’un anneau antidérapant à sa base.

Petits et grands

Ces bols en acier inoxydable de Fox Run, vendus séparément, s’adaptent à la quantité d’ingrédients que vous souhaitez mélanger. Fouetter des œufs à la fourchette, concocter une crème chantilly, préparer un appareil à crêpes, touiller une salade... Vous aurez toujours le bol qui convient à la portée de la main.

linenchest.com > De 5,50 $ à 29,95 $ selon la grandeur choisie

Classique

Évasé et peu profond, ce bol de 5 litres (12 pouces de diamètre) est assez lourd pour ne pas glisser sur le comptoir et assez léger pour tenir au creux d’un bras. Parce qu’il s’incline facilement en raison des surfaces planes sur sa paroi extérieure, ce bol Mason Cash est pratique au moment de racler ou fouetter un mélange. Fait de terre cuite, il va au four à micro-ondes, au congélateur et au lave-vaisselle.