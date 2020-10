Randonnée d’automne: 7 endroits où il y a encore des feuilles

La féérie des couleurs tire officiellement à sa fin. Selon la carte interactive des couleurs d’automne , publiée chaque année par Tourisme Québec, la saison est «terminée» ou «en déclin» dans la plupart des régions de la province. Mais il reste encore des endroits où le feuillage est flamboyant, et vous habitez peut-être à proximité de l’un d’entre eux!

* La santé publique demande à la population d’éviter les déplacements interrégionaux non essentiels, surtout en provenance d’une zone orange ou rouge. *

Voici 7 lieux de randonnée où admirer les couleurs une dernière fois cette année:

1. Parc national des Grands-Jardins, Charlevoix

La saison des couleurs est à son apogée dans ce parc de Charlevoix comptant 30 km de sentiers de randonnée pédestre. Parmi les incontournables: le sentier Mont-du-Lac-des-Cygnes (8,4 km aller-retour), qui grimpe jusqu’à une altitude 980 m et offre une vue à 360 degrés sur les montagnes de la région.

Infos : www.sepaq.com/pq/grj

2. Réserve naturelle Gault, Montérégie

Située sur le mont Saint-Hilaire, cette réserve est un lieu de randonnée incontournable près de Montréal, et elle est encore en mode multicolore. Ses 25 km de sentiers permettent de poser le pied sur 4 sommets différents et d’admirer le reflet de la forêt dans le joli lac Hertel.

Infos: gault.mcgill.ca/fr

3. Parc des Montagnes Noires de Ripon, Outaouais

Avec son belvédère au sommet du mont Grand-Pic et sa tour d’observation de 12 m de haut, ce parc est un lieu idéal pour admirer les couleurs d’automne jusqu’à la dernière feuille! On y trouve différents sentiers, dont certains partagés par les randonneurs et les cyclistes.

Infos: ripon.ca/montagnes-noires

4. Parc national d’Oka, Laurentides

Les feuillus des Basses-Laurentides sont magnifiques durant la saison des couleurs. Que ce soit pour une simple balade sur la plage ou une randonnée sur le populaire sentier du Calvaire d’Oka (4,4 km aller-retour), le parc national est une destination de choix pour en profiter. Mais il ne faut pas tarder!

Infos: www.sepaq.com/pq/oka

5. Parc national de la Mauricie, Mauricie

Les sentiers de randonnée ne manquent pas dans ce grand parc fédéral rempli de chutes et de lacs. Parmi vos options: la boucle Les Falaises (3,8 km), qui comprend 3 belvédères avec vue sur le grand lac Wapizagonke.

Infos: www.pc.gc.ca/fr/pn-np/qc/mauricie

6. Sentiers pédestres du Lac Kénogami, Saguenay-Lac-Saint-Jean

Situé sur la rive sud du lac Kénogami, entre Laterrière et Hébertville, ce sentier tranquille fait un total de 40 km. On peut notamment y accéder par le sommet des pentes de la station de ski Mont-Lac-Vert. Une bonne façon de commencer la marche avec une vue en plongée sur la plaine du lac Saint-Jean.

Infos: cprlk.wordpress.com

7. Les sentiers L’Escapade, mont Rigaud, Montérégie

Ici, les randonneurs profitent de 20 km de sentiers balisés et gratuits sur le mont Rigaud. Les vues panoramiques valent le détour, mais attention: au moment d'écrire ces lignes, l’accès au site est réservé aux résidents de certains secteurs de la MRC deVaudreuil-Soulanges. Informez-vous avant de vous déplacer.

Infos: www.ville.rigaud.qc.ca

Nos suggestions sont basées sur la carte interactive des couleurs d'automne de Tourisme Québec, dont la dernière mise à jour a été faite le 15 octobre 2020. Évidemment, les conditions changent rapidement!