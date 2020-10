Un Québécois joue avec OneRepublic à Jimmy Kimmel

Le producteur et musicien québécois John Nathaniel a eu la chance d’accompagner le groupe OneRepublic à la populaire émission de fin de soirée Jimmy Kimmel Live!, à ABC, mercredi, sans même sortir de chez lui.

Pandémie oblige, tous les membres du groupe ont participé à l’interprétation de la chanson Wild Life, qui apparait sur la bande sonore de la comédie romantique Clouds, qui sort aujourd’hui, depuis leur domicile.

Devenu depuis quelques années un collaborateur régulier du band, et un ami du chanteur Ryan Tedder, John Nathaniel a été invité à jouer des claviers et faire les chœurs. Il a enregistré sa partie de son studio, chez lui, dans la région de Montréal.

Capture d'écran

OneRepublic a répété l’expérience le lendemain, à la matinale The Today Show, à NBC. Encore une fois, on pouvait apercevoir John Nathaniel durant la performance.

En plus de OneRepublic, John Nathaniel a collaboré récemment avec d’autres artistes internationaux. Son nom apparait comme coproducteur du single Lose Somebody, de Kygo, et il a contribué à la réalisation, au mixage et aux chœurs de la reprise de la chanson de Noël Sleigh Ride, que Gwen Stefani vient tout juste de faire paraître.