AMOROSA, Michèle



De Repentigny, le 11 octobre, à l'âge de 73 ans, est décédée Mme Michèle Amorosa.Elle laisse dans le deuil son frère et ses soeurs Diane (feu Robert), feu Josée et Marc-André (Josée), ses neveux Jean-François, Alexandre et Sébastien, cousins et cousines ainsi que parents et amis.Selon ses volontés, il n'y aura pas de cérémonie.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Société Alzheimer du Canada.