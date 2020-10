HOUDE (née Beaudry), Gisèle



À Kirkland, le 6 octobre 2020, à l'âge de 89 ans, est décédée Mme Gisèle Houde, épouse de M. Jean Bernard (Ben) Houde et mère de feu Lynn et feu Benoit.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Diane, Jean (Wendy), Danielle, Gisèle (Normand) et André (Nicole), ses douze petits-enfants et sept arrière-petits-enfants, sa soeur Francine, ses frères Michel (France) et Pierre, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 31 octobre 2020 de 10h à 12h ainsi que de 12h30 à 14h30, suivi d'une réunion de prières à 14h30, au complexe funéraire:La famille tient à remercier le personnel de la Résidence de soins palliatifs Teresa-Dellar pour leur soutien et les bons soins prodigués. Au lieu de fleurs, un don à la fondation de la résidence serait apprécié en sa mémoire.(donations@wipcr.ca)