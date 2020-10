SÉGUIN, Marcel



À Montréal, le lundi 12 octobre 2020 est décédé, à l'âge de 87 ans, Marcel Séguin, époux de feu Rita Chevalier.Il laisse dans le deuil ses deux frères Pierre (Lise) et Robert (Lucie), sa belle-soeur Marie-Claire, ses neveux et nièces de même que plusieurs parents et amis.Selon ses volontés, il ne sera pas exposé.