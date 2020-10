CLOUTIER, Solange

(née Constantin)



À Laval, le 9 octobre 2020, à l'âge de 79 ans, est décédée Solange Constantin, épouse de feu Roger Cloutier.Elle laisse dans le deuil ses enfants Francine (Normand Filion) et Daniel (Carole Lacroix), son petit-fils Samuel, ses soeurs Nicole (Gaby Ross), Lise (Jean-Claude Lauzon) et Huguette (Gérard Lambert), ses neveux et nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 2500 ave des Perron, Auteuil, Lavalle samedi 24 octobre 2020 dès 12h et suivra une liturgie de la Parole à 13h30. Dû à la situation présente de la COVID-19, seulement la famille immédiate sera invitée à la cérémonie et à la mise en niche au cimetière Urgel Bourgie de Laval.