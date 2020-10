POISSON, Aimé



À Beauharnois, le 5 octobre 2020, à l'âge de 85 ans est décédé M. Aimé Poisson, époux de Mme Simonne Gareau. Il rejoint son fils M. Marcel Poisson.Outre son épouse il laisse dans le deuil ses enfants Josée (Jacques), Diane (Jacques), ses petits-enfants, Véronique, Jean-François, Valérie et Alexandre, ses arrière-petits-enfants, son frère et ses soeurs ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe :96, BOUL. ST-JEAN-BAPTISTECHÂTEAUGUAY, 450 699-9919www.alexandrenicole.comle samedi 24 octobre entre 13h et 16h.Au lieu de fleurs un don à la Société du cancer serait apprécié.