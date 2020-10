RICHER, Daniel



À Saint-Constant, le 7 octobre 2020, est décédé Monsieur Daniel Richer.Il laisse dans le deuil sa conjointe Hélène, son fils Éric (Isabelle), sa belle-fille Lucie C. (Bruno), la mère de sa conjointe Madeleine G.L., son petit-fils Samuel ainsi que Zachary, fils de sa belle-fille, ses soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs, Liette (Jean), Mirelle (Yves), feu Mario, feu Jean, feu Francine (feu Jacques), Lucie, Sylvie (Benoit), Sylvie P., Marcel L. (Suzanne), Aline L. (John), ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.Il a été confié au salon funéraireSAINT-CONSTANT J5A 2G9Tél.: 450-632-1515La famille y accueillera parents et amis le samedi 24 octobre 2020 de 10h à midi et de 14h à 17h. En raison des circonstances particulières, la cérémonie aura lieu dans l'intimité de la famille.