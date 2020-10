LANDREVILLE, Robert



Subitement, le 7 octobre 2020, à l'âge de 78 ans, est décédé M. Robert Landreville, demeurant à Richelieu et autrefois de Montréal (Lachine).Il laisse dans le deuil ses enfants, Martin, Julie et Maude. Il laisse également ses 8 petits-enfants, sa soeur, Louisette Cormier (Albert) et autres parents et amis.Selon ses volontés, il n'y aura aucune cérémonie. Les arrangements ont été confiés au salon funéraire :Tél. : 450-293-4474 www.desourdy.caDes dons en sa mémoire à l'Institut de cardiologie seraient appréciés. Formulaires disponibles au: