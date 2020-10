GUIRISTANTE (née PERNO)

Madeleine



À Laval, le 13 octobre 2020, à l'âge de 96 ans, est décédée Madeleine Perno, épouse de feu Dominique Guiristante, fille de feu Guiseppe Perno et Rosaria Battista.Elle laisse dans le deuil ses fils Gino, Joey et sa conjointe Diane Beauchamp, Robert Guiristante, Johanne Chalifoux, et son petit-fils Carl Guiristante, ses beaux-frères, ses belles-soeurs, cousins et cousines, neveux et nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire :le dimanche 25 octobre 2020 de 14h à 17h et une célébration commémorative suivra au même endroit à 16h30.