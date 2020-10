GAGNON (née BISSON)

Madeleine



À Laval, le jeudi 15 octobre 2020 est décédée, à l'âge de 83 ans, Madeleine Bisson, épouse de Jean-Paul Gagnon.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Michèle (Sylvain), Nicole (Fernando) et Martin (Hathaiwan), ses petits-enfants Maxime, Frédéric, Gabriel, Nicolas et Justin, ses arrière-petits-enfants, ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, plusieurs autres parents et amis.Tout en respectant les règles de distanciation sociale, la famille vous accueillera au complexe funérairele jeudi 22 octobre 2020 de 14h à 16h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 16h en la chapelle du complexe.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons en sa mémoire à la Fondation Cité de la Santé de Laval.