BELLEAU, Roch



À l'hôpital Cité de la Santé, le 10 octobre, à l'âge de 89 ans, est décédé Roch Belleau, époux de feu Lise Robert.Il laisse dans le deuil ses filles Nathalie (Richard Turner), Edith (Darwin Hoare) et Patricia (Martin Lavallée), ses petits-enfants Julia Rose et Mathis, ses frères Yves (Madeleine), André (Pauline), beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 2500 avenue des Perron, Auteuil, Laval, le dimanche 25 octobre 2020 dès 9h et suivra une liturgie à 13h30.Dû à la situation de COVID et des normes de la Santé publique, le port du masque et la désinfection des mains est obligatoire à l'entrée du complexe et 25 personnes à la fois.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'hôpital Cité de la Santé, la famille souhaite ne pas recevoir de fleurs.