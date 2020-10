PRÉVOST, Lionel



C'est avec regret que nous vous annonçons le décès de M. Lionel Prévost, à Montréal, le 11 octobre 2020, à l'âge de 86 ans.Outre sa conjointe Thérèse Laurence, il laisse dans le deuil ses enfants Richard (Nicole), Johanne (Daniel) et Pierre (Diane), les enfants de Mme Laurence, Jacques (Nathalie) et André (Hélène), les petits-enfants et arrière-petits-enfants, sa soeur Irène, ses neveux et nièces, autres parents et amis.La famille se recueillera en toute intimité au complexele samedi 24 octobre de 13h à 15h30. Une cérémonie suivra pour la famille immédiate.