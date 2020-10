SCHMIDT, Robert



À Salaberry-de-Valleyfield, le 13 octobre 2020, à l'âge de 75 ans, est décédé M. Robert Schmidt, époux de Mme Michelle Marleau. Il était résident de St-Clet.Outre son épouse, M. Schmidt laisse dans le deuil son frère Denis (Micheline Dault), sa soeur Marie, ses beaux-frères et ses belles-soeurs Jeanne d'Arc Bourbonnais (feu Michel Schmidt), Micheline Méthot (feu André Schmidt), Évelyne Marleau (David Caza), Marcelle Marleau (Michel Masse), Richard Marleau (feu Joanne Masse), de nombreux neveux et nièces dont ses 3 filleuls Sandra, Isabelle et David ainsi que parents et amis.En raison de la situation actuelle, la famille de M. Schmidt vous avise du report à une date indéterminée des périodes de condoléances et des funérailles.La famille vous invite à faire un don à la Fondation de l'Hôpital du Suroit https://fondationhds.ca/ en souvenir de M. Schmidt.Le centre funérairevous invite à visiter régulièrement l'ensemble de ses avis de décès pour les plus récentes mises à jour au sujet des planifications funéraires.Pour plus d'informations, vous pouvez nous joindre par téléphone auou via le web