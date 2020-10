PARIS, Margot

(née Marguerite Dion)



Le 18 avril 2020 est décédée paisiblement à la maison, entourée des siens, Mme Margot Paris épouse de feu Gérard Paris.Elle laisse dans le deuil ses enfants France (Richard), Marc, André (Yolande) et Benoit (Julie); sa bru Nathalie; ses petits-enfants Stéphanie, Bruno, Marie-Pier, Jade, Chanelle et leur conjoint respectif; ses beaux-petits-enfants Mathieu et Audrey; son arrière-petite-fille Margot; son arrière-beau-petit-fils Félix; ses belles-soeurs Bernadette Demers (feu Albert Dion) et Thérèse Bérubé (feu Louis Paris); ses neveux, nièces, ainsi qu'autres parents et amis.Une cérémonie religieuse à la mémoire de notre mère se tiendra le samedi 24 octobre 2020 en l'église St-Sylvain de Laval à 11h. Malheureusement, en raison de la situation actuelle, l'église ne pouvant accueillir que 25 personnes, les funérailles seront célébrées en toute intimité, en présence de la famille proche.Vos condoléances peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer ou à la Société canadienne du cancer.Merci à Mme Michelle Côté, infirmière en soins palliatifs à domicile, pour ses bons soins et son empathie.