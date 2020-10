PAGÉ, Marie-Paule



Après un dur combat, Marie-Paule Pagé a succombé au cancer le mardi 29 septembre 2020.Elle laisse dans le deuil sa fille Patricia (Bertrand), son fils Stéphane (Sheri), les petits-enfants : Andréhann, Nickolas, Gabryelle et Shara (Yan) ainsi que les arrière-petits-enfants : Matthys, Meaganne, Zoé, Éloise et Jason.Selon sa volonté, une simple cérémonie aura lieu au cimetière St Grégoire à Vankleek Hill, Ontario le vendredi 23 octobre 2020 à 11 h.Dû aux normes imposées par le gouvernement à cause du Covid, les places seront limitées. Si vous désirez vous joindre à nous, prière de vous inscrire par téléphone au 1-866-678-2001 ou au :Si vous désirez faire un don en mémoire de Marie Paule, le faire à la Société canadienne du cancer.Pour exprimer vos messages de condoléances ou faire un don, visitez le site :La direction du service a été confiée au :151 BOND, VANKLEEK HILL, ON, K0B 1R0