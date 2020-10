PICARD-MATHIEU, Ghislaine



C'est avec tristesse que nous annonçons le décès de madame Ghislaine Picard-Mathieu, conjointe bien-aimée de Roger St-Pierre, survenu le 10 octobre 2020 à l'âge de 84 ans.Outre son conjoint, elle laisse dans le deuil son fils Luc Mathieu (Luce Gendron), ses petits-enfants: Roxane Gendron-Mathieu (Marc André Forest) et Christian Gendron-Mathieu (Sarah Nicolas Methot), son arrière-petite-fille: Blanche Forest.Elle sera regrettée également par les enfants de M. St-Pierre: Pascale St-Pierre (Michaël Moutillet), Caroline St-Pierre (Danny Dumas), Julie St-Pierre (Sylvain Asselin), et les petits-enfants de: Marc-Olivier Moutillet, Philippe Moutillet et Jasmine Dumas, ainsi que de nombreux autres parents et amis.La famille recevra les condoléances à lale vendredi 23 octobre 2020 de 12h30 à 13h30 suivi d'une cérémonie en la chapelle du complexe à 13h30.Dû à la situation de la pandémie, veuillez prendre note que toutes les mesures sanitaires prévues seront appliquées soit: désinfection, distanciation sociale et port du masque obligatoire. 24 personnes à la fois seront admises au salon (incluant la famille). Prévoir une rotation des invités pour permettre à tous de soutenir la famille en ces moments difficiles.