Cas en hausse de COVID-19: «limiter vos contacts», répètent les autorités

Au moins 2000 nouveaux cas sont venus alourdir le bilan de la COVID-19 samedi au pays et les autorités fédérales de la santé publique ont plaidé une nouvelle fois pour que les Canadiens limitent leur nombre de contacts étroits.

Principal foyer de contagion au pays, le Québec a rapporté 1279 cas supplémentaires et 15 décès de plus liés à la COVID-19, pour un total de 92 297 personnes infectées depuis le début de la pandémie. Il y a eu aussi 6032 morts sur la même période.

En Ontario, la province voisine, 805 nouvelles contaminations et 10 décès ont alourdi le bilan, qui est maintenant de 63 713 cas confirmés et de 3041 décès.

Dans son bilan quotidien, l’administratrice en chef de la santé publique du Canada, la Dre Theresa Tam, a souligné que le nombre moyen de cas signalés quotidiennement au Canada sur une période de sept jours s'élevait à 2310, selon les données de vendredi.

«Il n'existe pas de solutions faciles, et la COVID-19 ne disparaîtra pas», a-t-elle soutenu, en insistant sur l’effort collectif.

Préoccupations clés sur la #COVID19 au 🇨🇦 : Ma déclaration de samedi nous exhorte à ↓ le nombre de contacts étroits et la durée des rencontres en dehors des contacts réguliers et de confiances. https://t.co/wi09EVCcTq



L’#ÉloignementPhysique compte! https://t.co/IjXCCaEiYE — Dre Theresa Tam (@ACSP_Canada) October 17, 2020

«Nous devons limiter notre nombre de contacts étroits en personne et suivre les pratiques éprouvées de santé publique, ce qui comprend l'auto-isolement chez soi si vous avez des symptômes, le maintien de l'éloignement physique, le port d'un masque au besoin, le respect de l'hygiène des mains et de l'étiquette respiratoire en cas de toux ainsi que le nettoyage et la désinfection des surfaces», a-t-elle énuméré.

Le ministre québécois de la Santé, Christian Dubé, a aussi abondé dans ce sens, en commentant les données de samedi.

«On doit continuer nos efforts de limiter notre nombre de contacts, a-t-il dit sur Twitter. On a le pouvoir de casser la vague, mais on a besoin de la collaboration de tous les Québécois.»

2/2

⬆️ de tous les indicateurs. On doit continuer nos efforts de limiter notre nombre de contacts. On a le pouvoir de casser la vague, mais on a besoin de la collaboration de tous les Québécois. — Christian Dubé (@cdube_sante) October 17, 2020

Au Canada, 9746 personnes sont décédées après avoir contracté la COVID-19. De plus, 196 200 personnes ont été infectées depuis le début de la crise sanitaire, selon les chiffres rapportés en début d’après-midi.

Cela comprend également huit nouveaux cas au Nouveau-Brunswick et deux autres en Nouvelle-Écosse. Il restait encore à venir les chiffres de l’Alberta et de la Colombie-Britannique, notamment.

«L'éloignement physique est difficile à maintenir, mais c'est ce qui nous rendra forts, résilients et aptes à poursuivre les efforts de santé publique au cours de l'automne et de l'hiver», a ajouté la Dre Tam, dans sa déclaration.

La situation au Canada:

Québec: 92 297 cas (6032 décès)

Ontario: 63 713 cas (3041 décès)

Alberta: 21 775 cas (288 décès)

Colombie-Britannique: 11 189 cas (251 décès)

Manitoba: 3173 cas (38 décès)

Saskatchewan: 2270 cas (25 décès)

Nouvelle-Écosse: 1095 cas (65 décès)

Nouveau-Brunswick: 305 cas (2 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 287 cas (4 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 63 cas

Yukon: 15 cas

Territoires du Nord-Ouest: 5 cas

Nunavut: 0 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 196 200 cas (9746 décès)