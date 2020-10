ALEXANDRE, Danielle



Une épouse et une mère aimante, est décédée le 10 octobre 2020 à l'âge de 63 ans, madame Danielle Alexandre.Elle laisse dans le deuil son conjoint Michel, sa fille Mélanie (Simon), ses frères, neveux et nièces ainsi que sa belle-famille et amis.Etant donné les circonstances, une cérémonie aura lieu à une date ultérieure. Nous vous informerons par une nouvelle parution.