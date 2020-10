LANOUETTE (née Yelle)

Raymonde



À Laval, le 14 octobre 2020, à l'âge de 86 ans, est décédée Mme Raymonde Yelle, épouse de feu Jacques Lanouette.Elle laisse dans le deuil ses enfants Mireille, Jean-Guy (Martine Bissonnette) et Lucie (Guy Nicaise), ses petits-enfants Jean-Philippe, Amélie, Marie-Pier et Joël, ses arrière-petits-enfants Mathias, Martha et Florence, autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele samedi 24 octobre de 13h à 15h30. Dû aux récentes mesures de restrictions de la Santé publique, une cérémonie privée sera limitée aux enfants et petits-enfants à 15h30 au même endroit.Des dons à la Fondation des maladies du coeur seraient appréciés.En raison des circonstances actuelles, un maximum de 25 personnes sera admis au salon à la fois. Pour les visiteurs, le port du masque et la distanciation physique sont obligatoires.