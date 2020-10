Cody Ceci trouve preneur

Samedi, le défenseur Cody Ceci a accepté une offre d’une saison des Penguins de Pittsburgh qui lui rapportera 1,25 million $.

C’est le réseau TSN qui a rapporté la nouvelle.

Ceci, qui était joueur autonome sans compensation, gagnait pas moins de 4,5 millions $ l’an dernier avec les Maple Leafs de Toronto. Son arrivée en Pennsylvanie lui permettra de se remettre dans le droit chemin, lui qui a connu la saison la moins productive de sa carrière en 2019-2020.

Quinzième choix au total des Sénateurs d’Ottawa en 2015, Ceci a récolté huit points en 56 rencontres lors de la plus récente campagne, sa première avec les «Leafs». L’arrière de 26 ans a tout de même montré un différentiel de +7 et a ajouté un but en séries éliminatoires.

Les Penguins étaient à la recherche de renfort à la ligne bleue depuis que le contrat de Jack Johnson a été racheté et que celui-ci s’est joint aux Rangers de New York.