Coupe CJ : Un nouveau meneur après 54 trous

L’Américain Russell Henley s’est offert une sérieuse option sur le titre de la Coupe CJ, disputée au club Shadow Creek, à Las Vegas, lui qui possède une avance de trois coups au terme de la troisième ronde.

Il a remis une carte de 67 (-5), samedi, ce qui lui permet de trôner au sommet du classement avec un cumulatif de 201 (-15). L’athlète de 31 ans n’a pas commis de boguey et il a réussi cinq oiselets. Il aura fort à faire lors de la dernière journée de la compétition, puisque quatre golfeurs entameront le dernier 18 trous à trois frappes de lui.

C’est le cas de celui qui a terminé la deuxième ronde en tête, l’Américain Xander Schauffele, qui a cogné l’objet blanc 74 (+2) fois. Trois autres Américains assureront la chasse avec lui, soit Jason Kokrak, Talor Gooch et Lanto Griffin.

Ce dernier a été particulièrement bon lors de la troisième ronde, calant cinq oiselets et un aigle. Il a finalement commis un boguey lors du 18e et dernier trou.

Le meneur après une ronde, l’Anglais Tyrrell Hatton, pourrait être impliqué dans la course au titre avec une bonne dernière journée. En effet, il présente six coups de retard sur Henley, tout comme l’Américain Justin Thomas et l’Australien Jason Day.

Adam Hadwin et Mackenzie Hughes ont été les deux meilleurs représentants de l’unfolié, eux qui ont frappé la balle à 69 (-3) occasions. Le premier partage le 33e rang avec quatre autres golfeurs, grâce à un cumulatif de 213 (-3), tandis que le second occupe la 51e place, avec un cumulatif de 217 (+1), à égalité avec cinq autres participants, dont le Canadien Nick Taylor.

Finalement, Corey Conners se trouve deux coups derrière ses deux compatriotes, à égalité en 58e position avec cinq autres joueurs.