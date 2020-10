BRUNET Alain



À St-Eustache, le 13 octobre 2020 est décédé à l'âge de 61 ans M. Alain Brunet, conjoint de Mme Hélène Charlebois, domicilié à St-Placide.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants Michael, Patricia, Marc-André (Émilie), Dannick (Kamille) et Audrey-Ann, ses trois petits-enfants Sarah-Ève, Daphnée et Alek.Il laisse également dans le deuil son père M. Marcel Brunet (feu Marielle Girard), ses soeurs Lorraine (Denis) et Andrée, ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 31 octobre de 13 heures à 16 heures à la :Maison funéraire DISTINCTIONMembre de la corporationdes thanatologues du QuébecUne célébration ¨hommage¨ se déroulera au salon même à 15 heures.