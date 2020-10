De l’intérêt pour Karl Alzner?

Le défenseur Karl Alzner est libre comme l’air depuis que Marc Bergevin et le Canadien de Montréal ont racheté les deux dernières années de son contrat de cinq saisons. Il semblerait désormais que l’arrière de 32 ans capte l’intérêt de quelques formations de la Ligue nationale de hockey, notamment les Bruins de Boston.

C’est ce qu’a rapporté le journaliste bostonnais Joe Haggerty, vendredi soir, citant des sources près du dossier.

N’ayant joué que 13 matchs dans le circuit Bettman lors des deux dernières saisons, Alzner pourrait être une police d’assurance très peu coûteuse pour une équipe comme les Bruins. Les représentants du Massachusetts ont déjà perdu les services de Torey Krug et Zdeno Chara pourrait ne pas être de retour non plus.

Le statut de ce dernier pourrait d’ailleurs avoir une influence sur l’embauche d’Alzner, a reconnu Haggerty.

Après un passage réussi chez les Capitals de Washington, qui l’avaient sélectionné au cinquième rang au total en 2007, l’étoile d’Alzner a beaucoup pâlie dès son arrivée avec le CH, en 2017. Il a disputé 95 matchs à Montréal, récoltant 13 points, mais a passé la plupart de son temps avec le Rocket de Laval lors des deux plus récentes campagnes.