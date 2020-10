Des véhicules retrouvés incendiés en Haute-Mauricie

Des voitures et une roulotte ont été retrouvées calcinées cette semaine en plein milieu de la forêt, en Haute-Mauricie, et plusieurs questions demeurent en suspens.

La Sûreté du Québec (SQ) a confirmé avoir ouvert une enquête, mais a indiqué samedi que celle-ci n’avait jusqu’à présent pas été tellement concluante.

On sait tout de même que les véhicules en question étaient accidentés avant de prendre feu. La police a toutefois ajouté que les automobiles et la roulotte trouvées n’ont jamais été rapportées volés. D’ailleurs, la police n’a reçu aucune plainte concernant ces événements.

L’enquête a aussi permis jusqu’à présent de découvrir que les incendies dataient de plusieurs jours avant que l’on trouve les véhicules.

La SQ n’a pas précisé pas combien de voitures exactement ont été brûlées. On n’a pas non plus donné le lieu exact de leur découverte.

La Sûreté du Québec ne dit même pas si les véhicules étaient au même endroit. Tout ce que l’on sait, c’est que les corps de police attikameks ont été impliqués dans l’enquête. Eux non plus n’avaient pas plus de détails à donner sur cette affaire samedi.

La Sûreté du Québec a tenu à faire savoir toutefois que ces brasiers n’avaient rien à voir avec les barrages autochtones qui ont cours depuis quelques semaines dans la Réserve faunique de La Vérendrye.