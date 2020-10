SAUVÉ, Jacques



À Boucherville, le 14 octobre 2020, à l'âge de 85 ans, est décédé monsieur Jacques Sauvé, retraité de la fonction publique fédérale, époux de madame Lucille Labelle.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils Christian (Louise), Marc (Annick), Alain (Chantal) et Guy, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, sa soeur Diane, ses frères Robert, Bernard (Nicole), son beau-frère Georges, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances au:À l'est de MontarvilleSortie 19 de la Route 132 estBOUCHERVILLE. QC J4B 6B6cfpierretetreault@videotron.caTél. : (450) 655-6036 - Téléc. : (450) 655-0941le vendredi 23 octobre de 14 h à 17 h et de 19 h à 21 h, le samedi 24 octobre de 9 h 30 à 10 h 30.Les funérailles auront lieu le samedi 24 octobre à 11 h en l'église Sainte-Famille, 560 boul. Marie-Victorin, Boucherville et de là au cimetière de Sainte-Monique de Mirabel.L'accueil se fait dans le respect des règles de la distanciation en raison de la COVID-19, 25 personnes maximum. Le port du masque est obligatoire.