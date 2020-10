PAQUIN FOURNEL, Gertrude



À l'Hôpital Charles-Lemoyne, le 22 octobre 2019, à l'âge de 95 ans, est décédée madame Gertrude Fournel, autrefois de l'Acadie, épouse de feu René Paquin.Elle laisse dans le deuil ses fils Pierre, Bernard, Raymond (Michèle), ses petits-enfants Charles-Félix et Emeryse, son frère Claude (Lise) ainsi que neveux et nièces, parents et amis.Compte tenu des événements sociaux que nous vivons, nous tenons à vous informer qu'une cérémonie aura lieu à une date ultérieure au complexe funéraireSAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, J2W 1E2450-359-0990 www.lesieuretfrere.comUn autre avis sera émis quelques jours avant la cérémonie qui se tiendra après la pandémie.