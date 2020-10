GAGNON, Rita



À LaSalle, le 24 avril 2020, à l'âge de 98 ans, est décédée Madame Rita Gagnon, épouse de feu Paul-André Hébert.Elle laisse dans le deuil sa petite-fille Annick ainsi que son époux Jean-Marc, ses deux arrière-petits-enfants Caleb et Chloé, ses soeurs Cécile et Thérèse, son frère Ti-Loup, ainsi que parents et amis.Les funérailles seront célébrées le 24 octobre 2020 à 10h à la paroisse Saint-Télesphore, 8811, rue Centrale LaSalle, H8P 1P1. En raison des mesures sanitaires en cours seulement 25 personnes sont admises à l'église. Pour cette raison, seules les personnes contactées par la famille pourront se présenter.