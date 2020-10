Finale de la Ligue nationale: les Dodgers poussent la série à la limite

Grâce à une poussée de trois points en première manche, les Dodgers de Los Angeles ont filé vers une victoire de 3 à 1 face aux Braves d’Atlanta, samedi, au Globe Life Field, à Arlington au Texas, lors du match numéro 6 de la finale de la Ligue nationale. Une septième et ultime rencontre sera donc nécessaire pour couronner un vainqueur.

Les Dodgers n’ont pas tardé à afficher leurs intentions en début de match alors que Corey Seager et Justin Turner ont tour à tour catapulté la balle à l’extérieur du terrain en première manche face à Max Fried (0-1). En saison régulière, le lanceur des Braves n’avait alloué que deux circuits en 56 manches.

Pour Seager, il s’agissait d’une cinquième longue balle et d’un 11e point produit depuis le début de cette série. Le joueur d’arrêt-court des Dodgers a égalé le record du baseball majeur pour le plus grand nombre de circuits (3) réussis alors que son équipe faisait face à l’élimination.

Cody Bellinger a ajouté à l’avance des siens au premier engagement en poussant Max Muncy au marbre avec un simple.

Fried s’est ressaisi par la suite. Outre ces trois points, il a également alloué huit coups sûrs et quatre buts sur balles aux Dodgers en six manches et deux tiers.

Buehler en grande forme

Walker Buehler (1-0) a été plus solide au monticule pour la formation californienne, concédant seulement sept coups sûrs en six manches. Il a également réussi six retraits sur des prises.

C’est le releveur Blake Treinen qui a accordé le seul point des Braves, en septième manche, alors que Ronald Acuna a permis à Nick Markakis de marquer sur un double. Pour sa part, Kenley Jansen a assuré le sauvetage.

Le septième et dernier match de cette finale aura lieu dimanche, à Arlington.

Après avoir effacé un retard de 3-1 dans cette série face aux Braves, les Dodgers tenteront d’accéder à la Série mondiale pour la troisième fois en quatre ans. Leur dernier titre remonte toutefois à 1988.

Pour leur part, les Braves ont remporté leur dernier titre de la Ligue nationale en 1999 et leur dernier championnat du baseball majeur en 1995.