Grippe: pensez à vous faire vacciner

Alors que le Québec est confronté à une deuxième vague de la COVID-19, les pharmaciens invitent les personnes à risque de complications et leur entourage à se faire vacciner contre la grippe pour diminuer la pression sur les établissements de santé.

Patrick Ouellet, pharmacien-propriétaire affilié à la bannière Pharmaprix, répond aux questions courantes sur le vaccin contre la grippe.

POURQUOI EST-IL IMPORTANT DE SE FAIRE VACCINER CONTRE LA GRIPPE ?

La grippe est une des dix premières causes de décès au pays. Chaque année, plus de 3 500 Canadiens en meurent et 12 000 sont hospitalisés. La vaccination nous protège et aide à protéger les personnes vulnérables. De plus, contracter la grippe pourrait vous rendre plus vulnérable à d’autres infections.

EST-CE QUE LE VACCIN ANTIGRIPPAL PROTÈGE CONTRE LA COVID-19 ?

Le vaccin contre la grippe n’offre pas de protection contre les coronavirus. Ce sont des infections distinctes. Par contre, il est possible de contracter la grippe et la COVID-19, en même temps. La COVID-19 a d’ailleurs changé la perception des Québécois envers le vaccin contre la grippe. Alors que 27 % des Québécois disent s’être fait vacciner l’an dernier, 38 % seraient disposés à recevoir le vaccin cette année, selon une étude effectuée par Environics pour Pharmaprix.

LE VACCIN EST-IL VRAIMENT EFFICACE ?

L’efficacité du vaccin contre la grippe varie d’une saison à l’autre et dépend du niveau de correspondance entre les virus inclus dans le vaccin et ceux qui circulent au sein de la population. L’efficacité dépend également de votre âge et du groupe à risque, ainsi que du type de vaccin. Selon le ministère de la Santé et des Services sociaux, le vaccin prévient la grippe chez environ 40 % à 60 % des personnes en bonne santé.

QUI DOIT SE FAIRE VACCINER ?

Les personnes appartenant aux groupes suivants sont admissibles à la vaccination gratuite :

les enfants de 6 mois à 17 ans atteints de certaines maladies chroniques (troubles cardiaques ou pulmonaires, diabète, maladie du foie, des reins ou du sang, cancer, déficit immunitaire);

les adultes, incluant les femmes enceintes, quel que soit le stade de leur grossesse, ayant certaines maladies chroniques;

les femmes enceintes durant les 2 e et 3 e trimestres de leur grossesse;

et 3 trimestres de leur grossesse; les personnes âgées de 75 ans et plus;

les proches habitant avec un enfant de moins de 6 mois ou une personne à risque élevé.

Les enfants de 6 à 23 mois et les adultes de 60 à 74 en bonne santé ne sont plus considérés comme à risque, mais ils pourront se faire vacciner gratuitement encore cette année.

COMMENT DISTINGUER LA GRIPPE ET LA COVID-19 ?

Les symptômes courants de la COVID-19 (toux, douleurs, fièvre, fatigue et essoufflement) peuvent ressembler à ceux de la grippe. Il existe toutefois une différence : la grippe se manifeste généralement par de la fatigue, de la fièvre, une toux sèche, mais s’accompagne rarement d’un essoufflement.

QUAND ET OÙ PEUT-ON SE FAIRE VACCINER ?

La campagne de vaccination publique contre la grippe débute au Québec dès le 1er novembre. La plupart des pharmaciens propriétaires affiliés à Pharmaprix offrent un service de vaccination sur rendez-vous pour éviter les files d’attente et les attroupements. Les patients n’auront qu’à remplir les formulaires de consentement et d’évaluation avec leur téléphone, leur tablette ou leur ordinateur, pour éviter la manipulation de papier, et devront répondre à des questions permettant d’évaluer leur risque d’exposition à la COVID-19 ou la présence de symptômes avant d’être vaccinés. Les pharmaciens devront porter de l’équipement de protection individuelle, alors que les patients devront porter le masque.