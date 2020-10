Je sais que vous commencez à en avoir ras le bol d’entendre parler du virus.

Mais permettez-moi de revenir une autre fois sur le sujet.

Car le philosophe Bernard-Henri Lévy a écrit une chose extrêmement intéressante sur la gestion de la pandémie dans sa chronique du magazine Le Point, le 1er octobre.

Des propos qui, je crois, méritent réflexion.

NOUS NE SOMMES PAS DES GRENOUILLES !

Les autorités ne cessent de répéter qu’avant de prendre une quelconque décision, il faut écouter les experts, écrit BHL.

C’est-à-dire : les médecins, les spécialistes de la santé publique, les épidémiologistes.

Mais il y a d’autres experts qu’on devrait aussi consulter, dit le philosophe.

« Les psychologues. Les sociologues de la famille. Les instituteurs. Les parents d’élèves.

Les patrons de restaurant. Les syndicats, qui savent que le soutien à l’emploi ne pourra pas durer éternellement. Les économistes.

Bref, il faut écouter tous les experts, absolument tous », et pas seulement les experts en santé.

Vous me direz que la crise actuelle est d’abord et avant tout un problème de santé publique.

Certes.

Mais les décisions prises pour combattre ce virus ont des impacts sur tous les aspects de notre vie.

Car ce virus n’attaque pas seulement notre corps. Il attaque aussi notre équilibre psychologique, notre économie, notre façon de vivre...

L’humain n’est pas qu’un être biologique, qui se nourrit, défèque et copule. Nous ne sommes pas des grenouilles !

Nous sommes aussi – et surtout – des êtres sociaux.

Nos relations interpersonnelles sont aussi essentielles à notre bien-être que l’air que nous respirons et l’eau que nous buvons.

À quoi ça sert de vivre si c’est pour vivre enfermés, coupés les uns des autres ?

Vous trouvez ça normal que les personnes âgées, qui vivent les dernières années de leur vie, ne voient pas leurs enfants, leurs petits-enfants ?

Ma mère a 86 ans, et elle ne peut même pas jouer aux cartes avec ses amis, elle passe ses journées à faire des casse-têtes dans son appartement !

DES CITOYENS CORPORATIFS RESPONSABLES

Une question : et si, avant de prendre des décisions aussi importantes que celle de fermer des pans entiers de notre économie, on consultait AUSSI des économistes, des associations d’entrepreneurs, de commerçants ?

Vous me direz que les commerçants et les restaurateurs se foutent du bien-être collectif, qu’ils ne pensent qu’à leur profit.

Je ne partage absolument pas ce point de vue.

La majorité des restaurateurs l’ont prouvé : avant d’être des gens d’affaires, ce sont des citoyens responsables, qui n’ont pas hésité à dépenser des dizaines de milliers de dollars pour rendre leurs restos sécuritaires.

Pourquoi ces gens n’auraient pas AUSSI droit au chapitre ?

Et les psys ? Et les profs ?

Comme les deux personnages de la pièce En attendant Godot, nous tournons en rond en attendant le vaccin qui nous sauvera.

Et si celui-ci n’arrive que dans deux ans ? On fait quoi entre-temps ?

TRAGÉDIE EN FRANCE

Vous vous demandez pourquoi je ne parle pas du professeur qui a été décapité par un islamiste en France ?

Qu’est-ce que vous voulez que je vous dise de plus ? Ça fait des années que je répète que l’islamisme représente une menace, et je me fais traiter d’islamophobe.

Alors, continuons de dormir...