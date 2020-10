Les trois chats d’Émilie Daraîche

Fille de Paul Daraîche, Émilie Daraîche a trois chats qui sont comme ses enfants : Lilly-Rose, 10 ans, a le même caractère qu’elle ; Bella, 6 ans, est sa préférée ; Molly Boy, jeune chaton, est un gentil monstre avec un collier rose.

QUELLE EST LA RAISON QUI VOUS A POUSSÉE À AVOIR CES TROIS CHATS ?

Dans le cas de Lilly-Rose, c’est un cadeau de Noël surprise de mes parents, en 2011. C’était pour remplacer mon autre chatte qui est décédée juste avant les Fêtes. Lilly-Rose a un caractère plutôt exceptionnel et ne s’entend pas avec les autres chats, donc quand j’ai emménagé avec mon conjoint, elle est restée chez mes parents. Bella était déjà avec mon conjoint lorsque je l’ai rencontré. Elle avait 4 mois. Je suis la maman adoptive ! Je l’adore. C’est vraiment ma chatte, ma, mon enfant, carrément ! J’ai adopté un chaton, Molly Boy, pendant le confinement. On dirait que je m’ennuyais ! Je voulais un bébé et j’avais envie de m’en occuper...

Photo courtoisie

POURQUOI AVOIR CHOISI CES NOMS ?

Tous mes animaux ont des noms d’humains. Je choisis le nom un peu sur le fly. Lilly-Rose avait une tête à Lilly ! Pour Molly Boy, je pensais avoir adopté une femelle et j’avais le nom de Molly en tête avant même de l’adopter. Récemment, j’ai appris que c’était un mâle, d’où son nom, Molly Boy. Il a encore son collier rose (de Molly fille) dans le cou.

POURQUOI ÊTES-VOUS PLUS « CHAT » OU « CHIEN » ?

Personnellement, je n’ai jamais eu de chiens. On dirait que je suis moins proche d’eux. Je suis plus chat ! J’aime leur côté à la fois indépendant et affectueux.

COMMENT DÉCRIRE EN QUELQUES PHRASES LA PERSONNALITÉ DE VOS CHATS ?

Lilly-Rose a le même caractère que moi : elle est sauvage et ne veut vivre avec personne. Elle n’aime que trois personnes : papa, maman et moi... C’est grumpy cat ! Bella est très affectueuse et sensible. Elle est toujours collée sur nous. Elle dort avec nous. C’est notre petite chatte ! On dirait qu’elle va toujours rester un bébé. Pour le moment, Molly Boy est un jeune monstre. Un destructeur. Je ne sais pas comment il va évoluer.

RACONTEZ-NOUS UN FAIT COCASSE, INUSITÉ OU PARTICULIER CONCERNANT LILLY-ROSE.

Quand elle miaule, Lilly-Rose a la même voix que papa. Je suis certaine qu’elle a des nodules sur les cordes vocales, comme lui. C’est pour ça que son nom complet est Lilly-Rose Daraîche !

RACONTEZ-NOUS UN FAIT COCASSE, INUSITÉ OU PARTICULIER CONCERNANT BELLA.

Elle va dehors et a une clochette sur son collier, car elle veut chasser. La seule chose qu’elle a réussi à attraper et à entrer dans la maison est ce qui me fait le plus peur au monde : un crapaud. Elle semblait contente et miaulait, fière et l’air de dire : « Regarde ce que j’ai attrapé ! » Et moi, je capotais !

Photo courtoisie

RACONTEZ-NOUS UN MAUVAIS COUP DE MOLLY BOY.

C’est un monstre. Il a grugé toutes les pattes de chaises ici, il croque dans mes livres, il mange même les mouchoirs.

LA FOIS OÙ...

J’ai découvert que Lilly-Rose était une grande voyageuse lorsque je suis déménagée en Gaspésie et que j’avais 12 heures de route à faire avec elle. Elle a fait ça comme un « chien » qui aime la voiture. Elle n’a pas miaulé et était très relaxe.

PENDANT LE CONFINEMENT, QU’EST-CE QUE VOS CHATS VOUS ONT APPORTÉ DE PARTICULIER ?

J’ai passé tellement de temps avec eux. Je me suis rapprochée de mes chats. Comme si je les avais retrouvés. Je suis vraiment devenue amoureuse d’eux.

À propos d’Émilie Daraîche :