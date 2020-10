Salut Chef!

Ça y est ! J’ai plié. Incapable de dire non à ce beau projet. Résultat des courses, nous sommes maintenant trois êtres vivants dans notre condo puisque dimanche est arrivé un magnifique petit chat de Bengal, tout noir, de deux mois et demi. Son nom ? Ça pourrait être « Chef », mais on n’est pas encore certain.

Nous sommes allés le chercher à Rougemont et il est d’une beauté saisissante. Il joue, il bouffe, il dort, mais, surtout, il cause. Je n’ai jamais vu un chat avoir autant de jasette. Il parle tout le temps. Ce n’est pas fatigant. C’est comme s’il entretenait toujours la conversation. « S’il y en a qui veulent jouer, je suis dans le salon... » Il s’assoit et il attend. Dix minutes plus tard, il passe à la course en se rendant dans la chambre, et c’est comme s’il nous disait : « Bon, si on ne joue pas, je vais aller m’étendre un peu... » Affectueux, un vrai pot de colle. Hilarant de voir comme il peut paraître aussi mature dans certains comportements tout en étant si minuscule. Une mini panthère grosse comme un petit gant de boxe.

ÉTAPE SUIVANTE

Voilà deux ans que Bill est décédé à 14 ans. Un félin extraordinaire. L’an passé, c’était au tour de Kloé, la belle épagneule qui a tout juste franchi les 13 ans. Ces ruptures nous ont fait mal. Comme on le dit souvent, les animaux ne sont pas des humains, mais ils sont de la famille et leur décès entraîne un véritable deuil. Le nôtre a pris fin le 7 octobre au matin. C’était l’anniversaire de Manon et, comme une fillette, comme un bébé gâté, elle m’a dit avec ses yeux couleur d’amour : « Je veux avoir un chat. » J’ai fait comme si j’y réfléchissais. J’ai fait comme si j’hésitais. Mais, dans le fond, c’était oui et pas à peu près.

La bouffe, la litière, les jouets, la doudou sont de retour. Je vous tiens au courant.

TANT QU’À Y ÊTRE

Rapport médical de Donald Trump. D’abord, le virus a parcouru le corps du président, il a atteint la tête et rendu au cerveau, il est mort de faim.

Rôle des policiers en 2020 : protéger, servir et savoir compter jusqu’à 6.

Je me demande si j’ai bel et bien perdu mon sandwedge ou si c’est lui qui s’est enfui.

J’avais oublié que les citrouilles poussaient sur les balcons.

Si y en a un qui dort au gaz, c’est ben mon BBQ.

En démocratie, la majorité a toujours raison, mais est-ce que la raison a toujours la majorité ?

Même Trump a une solution pour sauver de l’énergie. Dès que la bouche s’ouvre, le cerveau s’éteint.

Connaissez-vous un seul chien qui s’appelle Fido ?

C’est-tu déjà arrivé dans une émission sur la pêche à la télé où ça ne mordait pas ?

