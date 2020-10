Shapovalov plie face au favori local

Le Canadien Denis Shapovalov a été vaincu en demi-finale du tournoi de Saint-Pétersbourg par le Russe Andrey Rublev en trois manches de 4-6, 6-3 et 6-4, samedi.

L’Ontarien est ainsi privé d’une possible finale toute canadienne, alors que Milos Raonic affrontera le Croate Borna Coric dans l’autre rencontre du carré d’as, plus tard dans la journée.

Shapovalov s’est bien défendu face au favori local et troisième tête de série du tournoi. Plus constant au service et incisif en retour, le tennisman de 21 ans a utilisé l’une de ses quatre balles de bris pour remporter la première manche 6-4.

Le Canadien n’a pas connu le même succès lors du second set et n’a pas même mis la moitié de ses premières balles en jeu (15 sur 31), menant à un bris de Rublev. L’histoire s’est répétée au troisième assaut et le Russe en a profité pour récolter une deuxième victoire en carrière aux mains de «Shapo».

Le 12e joueur mondial est toujours en quête d’une première finale en 2020.