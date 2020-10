Une finale de plus pour Félix Auger-Aliassime

Le Québécois Félix Auger-Aliassime aura l’occasion de mettre la main sur un premier titre en carrière sur le circuit de l’ATP alors qu’il a battu l’Espagnol Roberto Bautista Agut en demi-finale du tournoi de Cologne, en Allemagne, samedi.

Le joueur de 20 ans l’a emporté en trois manches de 6-3, 1-6 et 6-3. C’est véritablement cet ultime set qui a pu départager le jeune loup du vétéran de 32 ans. Auger-Aliassime a placé de bonnes premières balles en jeu et a remporté 86 % des échanges en ces circonstances.

Chaque athlète a été crédité de trois bris de services, et Bautista Agut en a obtenu deux en seconde manche, qu’il a dominée en tous points pour l’emporter 6-1. Le Québécois ne s’est pas avoué vaincu et a été plus convaincant en retour par la suite, sauvant d’ailleurs une balle de bris.

Après des finales perdues à Marseille et à Rotterdam en février, la troisième fois sera-t-elle la bonne pour Auger-Aliassime? Chose certaine, il aura une lourde commande en conclusion de tournoi, alors qu’il se mesurera à l’Allemand Alexander Zverev.

Ce dernier, tête de série numéro 1 à Cologne, a eu le meilleur sur l’Espagnol Alejandro Davidovich Fokina en deux manches de 7-5 et 7-6 (3) lors de l’autre demi-finale.

Pas de chance en Russie

À Saint-Pétersbourg, Denis Shapovalov et Milos Raonic ont tous deux été vaincus dans le carré d’as.

Shapovalov a d’abord plié dans sa demi-finale devant le Russe Andrey Rublev en trois manches de 4-6, 6-3 et 6-4.

L’Ontarien s’est bien défendu face au favori local et troisième tête de série du tournoi. Plus constant au service et incisif en retour, le tennisman de 21 ans a utilisé l’une de ses quatre balles de bris pour remporter la première manche 6-4.

Le Canadien n’a pas connu le même succès lors du second set et n’a pas même mis la moitié de ses premières balles en jeu (15 sur 31), menant à un bris de Rublev. L’histoire s’est répétée au troisième assaut et le Russe en a profité pour récolter une deuxième victoire en carrière aux mains de «Shapo».

«Ce match était incroyable, a mentionné Rublev au site de l’ATP après le duel. Le niveau était très haut des deux côtés. Nous méritions tous les deux de l’emporter. Shapovalov menait et avait un bris de service au second set, alors ça aurait pu se terminer rapidement pour moi. Un ou deux points ont scellé l’issue du match, et aujourd’hui [samedi], c’était pour moi.»

Shapovalov, 12e raquette mondiale, est toujours en quête d’une première finale en 2020.

Défaite en deux temps pour Raonic

Dans l’autre duel, Raonic n’a pu supplanter le Croate Borna Coric, qui l’a battu en trois sets de 1-6, 6-1 et 6-4.

Le grand Ontarien avait pourtant commencé la rencontre de brillante façon en remportant aisément la première manche en 37 minutes. Aidé par ses sept as lors de l’assaut initial, Raonic semblait se diriger vers un triomphe, mais Coric était loin d’avoir dit son dernier mot.

Le Croate de 23 ans a servi une clinique de jeu au service au Canadien pour lui aussi gagner une manche 6-1. Le set décisif a été beaucoup plus serré, mais Coric, malgré quelques difficultés, a su sauver trois balles de bris et convertir la seule que Raonic lui a offerte.

En finale, Rublev part avec un avantage, lui qui montre une fiche de 3 à 0 en carrière face à Coric.