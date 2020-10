Voici les routes les plus dangereuses du Québec

Connaissez-vous bien les risques que représentent les routes sur lesquelles vous circulez tous les jours ? À partir des rapports policiers et grâce à un robot informatique, notre Bureau d’enquête a pu localiser précisément sur une carte où se sont produits quelque 435 000 accidents. Nous avons ainsi pu déterminer des zones sensibles où les collisions sont les plus nombreuses. Voici la liste les tronçons les plus dangereux au Québec.

Méthodologie

Les données utilisées dans le cadre de ce reportage s’étendent sur la période de janvier 2014 à décembre 2019.

Elles sont tirées des rapports que doivent rédiger les policiers qui interviennent sur les lieux d’un accident avec blessés ou causant des dommages d’au moins 1000 ou 2000 $ (selon le type de route).

Dans chaque rapport, le policier inscrit le lieu de la collision, à 500 mètres près. La Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) rassemble ces rapports dans un fichier disponible sur une plateforme de données ouvertes.

À partir de ces données brutes, notre Bureau d’enquête a pu géocoder (localiser précisément sur la carte) quelque 435 000 accidents avec dommages de 2000 $ et plus. Les accidents correspondent tous à une intersection ou un court segment de route allant jusqu’à deux kilomètres.

Attention devant les centres d’achat

Les grands boulevards devant les centres commerciaux sont parmi les endroits où les automobilistes québécois courent le plus de risque d’être impliqués dans un accident de la route, révèle une analyse inédite.

Impuissants face au ministère

Mauvaise collaboration, dossiers qui traînent, manque de sensibilité... Le ministère des Transports du Québec est parfois perçu par certains maires comme un obstacle plutôt qu’un partenaire afin de sécuriser nos routes.

Des victoires, mais à quel prix?

Dans la dernière année, deux maires ont réussi à faire bouger le ministère des Transports, mais au prix de nombreuses années de mobilisations et après de nombreux décès.

