À propos de la constipation

À la personne qui signe « Anonyme » et qui se plaint d’être constipée depuis sa tendre enfance, nous aimerions transmettre les renseignements qui suivent et qui seraient susceptibles de l’aider. Notre première réaction s’apparente à votre réponse, à savoir que l’élimination intestinale est d’abord une question d’alimentation, et donc qu’elle demeure tributaire de ce que nous assimilons.

Cependant, il demeure important d’aller plus loin et de tenter de s’instruire sur le fonctionnement de notre corps qui n’a pas été créé pour fonctionner à coups de médicaments. Notre corps est aussi spirituel. Donc, pour toutes les réactions du corps, il y a à la base une réaction psychique dont il ne faut pas négliger l’importance. Cette personne d’ailleurs semble en avoir mesuré l’importance quand elle relate l’attitude néfaste de sa mère dans son apprentissage du petit pot.

Ce préambule m’amène au travail remarquablement intelligent et utile qu’effectue le Docteur Ghislain Devroede dans le domaine de la gastroentérologie. En plus d’être professeur de chirurgie au Centre hospitalier de l’Université de Sherbrooke, il est un spécialiste du « colon, rectum, anus ». Je conseille donc à cette dame de lire ses livres : « Ce que les maux de ventre disent de notre passé » Petite biblio. Payot, Paris 2002, ainsi que « Ces enfants malades de leurs parents », publié à la même maison d’édition

Pierrette Langevin

Merci de cette excellente suggestion. Ayant réalisé des entrevues avec ce spécialiste au moment de la parution de ses ouvrages et les ayant lus avec intérêt, je peux confirmer de leur valeur inestimable.