COVID-19: 1094 cas et six décès reportés au Québec

Le Québec compte, dimanche, 1094 cas supplémentaires et 6 décès de plus liés à la COVID-19, pour un total de 93 391 personnes infectées et de 6038 morts depuis le début de la pandémie.

• À lire aussi: [EN DIRECT 18 OCTOBRE 2020] Tous les développements de la pandémie de COVID-19

Parmi les six décès rapportés, aucun n'est survenu dans les dernières 24 heures, mais trois ont eu lieu entre le 11 et le 16 octobre, un est survenu avant le 11 octobre et deux ont eu lieu à une date inconnue.

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 18 OCTOBRE 2020

93 391 personnes infectées (+1094)

6038 décès (+6)

527 personnes hospitalisées (+10)

88 personnes aux soins intensifs (+3)

Les prélèvements réalisés le 16 octobre s’élèvent à 22 650, pour un total de 2 801 350

BILAN DES CAS PAR RÉGION

Bas-Saint-Laurent : 412 (+4)

Saguenay – Lac-Saint-Jean : 750 (+32)

Capitale-Nationale: 7144 (+227)

Mauricie-et-Centre-du-Québec : 3535 (+138)

Estrie : 2307 (+44)

Montréal : 39 203 (+235)

Outaouais : 2024 (+16)

Abitibi-Témiscamingue : 243 (+1)

Côte-Nord : 165 (-)

Nord-du-Québec : 9 (-)

Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine : 695 (+16)

Chaudière-Appalaches : 2587 (+75)

Laval : 8611 (+43)

Lanaudière : 6166 (+50)

Laurentides : 5789 (+52)

Montérégie : 13 639 (+161)

Nunavik : 28 (-)

Terres-Cries-de-la-Baie-James : 14 (-)

Hors Québec: 68 (+13)

Région à déterminer: 2 (-)

Total: 93 391 cas confirmés

BILAN DES DÉCÈS PAR RÉGION

Bas-Saint-Laurent : 7

Saguenay – Lac-Saint-Jean : 29

Capitale-Nationale : 258 (+2)

Mauricie-et-Centre-du-Québec : 216

Estrie : 34

Montréal : 3507

Outaouais : 35 (+1)

Abitibi-Témiscamingue : 4

Côte-Nord : 1

Nord-du-Québec : 0

Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine : 22

Chaudière-Appalaches : 44 (+1)

Laval : 704

Lanaudière : 225

Laurentides : 292 (+1)

Montérégie : 659 (+1)

Nunavik : 0

Terres-Cries-de-la-Baie-James : 1

Hors Québec : 0

Région à déterminer: 0

Total: 6038 décès