COVID-19: le Québec et l'Ontario sur un plateau

Malgré un cafouillage qui a rajouté des centaines de cas aux données en début de semaine et plusieurs journées avec des bilans dans les quatre chiffres, le Québec semble avoir atteint le sommet de la seconde vague et assiste même à une légère décrue du nombre de cas de COVID-19.

La santé publique a déclaré, dimanche, avoir recensé 1094 nouvelles infections au SRAS-CoV-2, tandis que six décès se sont ajoutés au bilan québécois.

Ce faisant, la Belle Province a cumulé 7220 tests positifs au cours de la dernière semaine, du 12 au 18 octobre inclusivement, pour une moyenne de 1031,4 malades par jour. Il s'agit d'une baisse de 6,4 % du nombre de contaminations recensées par jour, par rapport à la semaine précédente.

Après des semaines de hausses vertigineuses, le Québec semble donc avoir bel et bien atteint un plateau au sommet de la deuxième vague. Il n'en demeure pas moins que les prochains jours seront cruciaux pour déterminer si le nombre d'infections amorcera une décrue, où s'il reprendra de la vigueur.

L'Ontario a, lui aussi, atteint un plateau au cours de la semaine avec un total de 5282 cas en sept jours, incluant 658 infections et cinq décès annoncés dimanche. Cela représente une moyenne de 747,3 tests positifs par jour, en hausse de 6 % par rapport à la semaine du 5 au 11 octobre.

Loin d'être fini

Bien que ces données puissent être encourageantes, il est à noter que le nombre d'hospitalisations a continué de grimper au cours de la semaine dans les deux provinces les plus touchées au pays, incluant aux soins intensifs.

Le Québec a dépassé depuis quelques jours la marque des 500 personnes atteintes de la COVID-19 à l'hôpital, incluant 88 personnes aux soins intensifs, tandis que l'Ontario se maintient autour de 250 personnes hospitalisées, dont 70 aux soins intensifs.

Le nombre de décès annoncés a aussi progressé dans ces deux provinces d'une semaine à l'autre, passant de 75 à 85 au Québec et de 30 à 41 en Ontario.

Ailleurs au pays, le regain de la pandémie observé depuis deux semaines au Nouveau-Brunswick a coûté la vie à une personne, dimanche. Il s'agit du troisième décès à être annoncée dans cette province depuis le début de la pandémie.

Dans les Prairies, le Manitoba est demeuré l'une des provinces les plus touchées per capita – derrière le Québec – avec 44 nouveaux patients et deux décès, tandis que la Saskatchewan a connu un recul du nombre de cas avec seulement 24.

Appel à l'unité

L'administratrice en chef de la santé publique du Canada, la Dre Theresa Tam, a profité de l'occasion dimanche pour appeler les Canadiens à l'unité, malgré la fatigue qui se fait sentir dans la population vis-à-vis des mesures de confinement et de distanciation sociale.

«Notre défi, aujourd'hui et pour l'avenir, est de rester unis dans nos efforts pour ramener le Canada sur la bonne voie», a plaidé la Dre Tam en soutenant que les Canadiens doivent continuer à faire des efforts et des sacrifices pour «ramener le nombre de cas de COVID-19 à un niveau gérable»

«La Santé publique n'y arrivera pas seule. Tout le monde doit mettre la main à la pâte, des travailleurs essentiels aux bénévoles, en passant par les entreprises, les lieux de travail et les citoyens ordinaires de partout au Canada», a-t-elle indiqué.

Le Canada a cumulé, dimanche, 1827 nouvelles infections au coronavirus, pour un total de 198 148 cas à ce jour. Quatorze décès se sont aussi ajoutés, pour un total de 9758 Canadiens ayant perdu la vie à ce jour tout en étant porteurs du virus. Les bilans de l'Alberta et de la Colombie-Britannique n'ont toutefois pas été mis à jour au courant de la fin de semaine, comme à l'habitude.

La situation au Canada