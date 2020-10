[EN DIRECT 18 OCTOBRE 2020] Tous les développements de la pandémie de COVID-19

Que ce soit au Québec ou ailleurs sur la planète, la pandémie de COVID-19 bouleverse nos vies.

Vous retrouvez ici toutes les nouvelles au fil de la journée liées à cette crise qui frappe la population, les gouvernements et l'économie.

DERNIER BILAN

Monde

Cas: 39 745 033

Décès: 1 110 843

Canada

Cas: 196 231, 92 297 au Québec

Décès: 9746, 6032 au Québec

États-Unis

Cas: 8 076 103

Décès: 218 869

TOUTES LES NOUVELLES DU DIMANCHE 18 OCTOBRE 2020

8h17 | Face à un rebond de l'épidémie, la Suisse impose le port du masque dans les espaces clos

5h42 | Le coronavirus survit 9 heures sur la peau, 5 fois plus longtemps que la grippe

En comparaison, l’agent pathogène qui provoque la grippe survit sur la peau pendant environ 1,8 heure, indique l’étude publiée ce mois-ci dans le journal Clinical Infectious Diseases.

5h19 | L'Italie mobilise 39 milliards d'euros supplémentaires

Parmi les principales mesures adoptées figurent notamment 1,4 milliard d'euros pour la prolongation des contrats de 30 000 médecins et infirmiers, 400 millions pour l'achat de vaccins, et 1,2 milliard pour embaucher 25 000 enseignants.

4h53 | Couvre-feu en France: un samedi soir désert à Paris

4h22 | Début d'un déconfinement progressif en Israël

Crèches, écoles maternelles, parcs nationaux et plages ont rouvert, les entreprises n’accueillant pas de public ont pu reprendre le travail et les Israéliens sont désormais autorisés à se déplacer à plus d’un kilomètre de leur domicile.

Les rassemblements restent toutefois limités à moins de 10 personnes en intérieur et 20 en extérieur.

1h15 | Assouplissement des mesures à Melbourne après une chute des cas

Les autorités ont levé dimanche la mesure qui limitait à deux heures le temps que pouvaient passer les gens hors de leur domicile afin de se livrer à des activités autorisées.

Ils ont également étendu à 25 kilomètres la distance qu’ils peuvent parcourir pour pratiquer des exercices physiques, acheter des produits de première nécessité et exercer les professions jugées essentielles à la société.

1h | Au pays où le masque est en option

Pas de masques obligatoires, pas de fermetures des écoles, des restaurants et des bars : un Québécois a décidé d’aller vivre trois mois en Suède, où la vie semble ne pas s’être arrêtée.

1h | Des éleveurs de chiens dénoncent les profiteurs

Des éleveurs de chiens accusent certains profiteurs d’augmenter leurs prix de façon exagérée en raison de la hausse de la demande des animaux de compagnie depuis le début de la pandémie.

0h45 | Confronté à une saison entière sans spectateurs, le monde du spectacle se débat aux États-Unis

Broadway, le Metropolitan Opera ou le philharmonique de New York dans le noir jusqu’en juin 2021, le monde du spectacle américain se résigne à l’idée d’une saison entière sans spectateurs, se creusant les méninges pour montrer ses talents au public et rester à flot financièrement.

0h00 | Le golf a connu un regain de popularité en raison des mesures de distanciation

« La clientèle des 7 à 15 ans a explosé, mais c’est les 18-35 ans qui ont été la grosse surprise. Ils ont envahi les parcours », constate le président de l'Association des clubs de golf du Québec (ACGQ), Martin Ducharme.