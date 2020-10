Kasperi Kapanen: le nouveau compagnon de trio de Crosby et Guentzel?

S’il y a une certitude chaque année dans le cas de Sidney Crosby, c’est qu’il retrouvera Jake Guentzel à sa gauche. Les ailiers droits ont toutefois joué à la chaise musicale lors des dernières saisons, mais l’arrivée de Kasperi Kapanen pourrait changer les choses.

En faisant son acquisition des Maple Leafs de Toronto, le 25 août, dans un échange impliquant cinq autres joueurs, le directeur général James Rutherford croit vraiment avoir trouvé le patineur parfait pour compléter son premier trio.

«[Crosby] a une très bonne chimie avec Guentzel, ce qui devrait se poursuivre, mais on a besoin d’un ailier droit avec qui ça va fonctionner et on espère que Kapanen est ce joueur, a révélé l’homme de 71 ans, samedi, en entrevue avec la radio de NHL Network.

«Avec la vitesse de Kapanen et son flair pour pourchasser la rondelle et le fait que Sid peut le trouver dans les espaces libres, ça devrait être un bon mélange, mais ça reste à voir.»

Le principal intéressé s’était d’ailleurs dit prêt à relever le défi de jouer, et surtout produire offensivement, que ce soit sur un trio avec Crosby ou Malkin.

«Le fait qu’ils pensent que je peux occuper l’un de ces deux postes est un honneur pour moi. Je jouerais avec l’un des deux meilleurs joueurs de hockey au monde, avait indiqué Kapanen. Je veux être bon. Je veux arriver au camp d’entraînement et montrer à tous que je ne suis pas ici pour niaiser.»

Le Finlandais a démontré qu’il pouvait être un élément important de l’attaque d’une équipe de la Ligue nationale de hockey (LNH) lors des deux dernières saisons avec les Maple Leafs de Toronto, lui qui a amassé 44 et 36 points, respectivement en 78 et 69 matchs.

L’arrivée de Kapanen pourrait permettre aux Penguins de bénéficier d’une certaine stabilité. Même si Bryan Rust est celui qui a obtenu le plus d’opportunité dans les dernières années, Dominik Simon, Jared McCann, Jason Zucker, Alex Galchenyuk et Zach Aston-Reese représentent une poignée des joueurs qui ont eu la chance de se faire valoir avec le numéro 87.

Reste à voir maintenant quand la prochaine saison du circuit Bettman débutera et si le capitaine de la formation de la Pennsylvanie sera en mesure de rester en bonne santé, lui qui a raté 28 matchs la saison dernière en raison d’une déchirure musculaire à l’abdomen. Il a aussi été opéré à un poignet au mois d’août, mais rien qui l’empêchera de sauter sur la glace pour la prochaine campagne.

«Il se sent bien, a ajouté Rutherford. Il a subi une petite procédure après les séries et s’est occupé de quelque chose qui le dérangeait depuis longtemps et il se sent bien. Il est excité. Il veut enfiler ses patins tous les jours et jouer.»