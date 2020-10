Quoi regarder à la télé dimanche?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le dimanche 18 octobre:

«Bien»

L’automne installé, il faut penser à agrémenter sa routine de vie à plusieurs égards. Saskia Thuot parle nutrition et santé alimentaire avec Geneviève Guérard, discute santé globale en compagnie du physiothérapeute Denis Fortier et aborde la question de la vie sexuelle aux côtés de Sylvie Lavallée.

Dimanche, 13 h, TVA.

«Chantons sous la pluie»

Classique du cinéma américain, cette comédie musicale de 1952 avec Gene Kelly se déroule à Hollywood, durant la tumultueuse période où le septième art doit composer avec l’arrivée du son. Cette comédie dépeint une époque charnière avec joie et entrain. Même la pluie ne vient pas à bout des sourires.

Dimanche, 15 h, Prise 2.

«Pour emporter»

France Beaudoin passe une heure en compagnie de Régine Laurent, présidente de la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse. Impliquée en santé, en militantisme et en leadership syndical, elle a été inspirée par Martin Luther King et Angela Davis.

Dimanche, 18 h, ARTV.

«Encré dans la peau»

Chaque personne tatouée entretient un fort lien avec le ou les dessins qui ornent son corps. Cette nouvelle série permet une incursion chez quatre tatoueurs d’ici et la rencontre avec des gens qui passent à l’action. Dans le premier épisode, la chanteuse Safia Nolin franchit les portes.

Dimanche, 19 h, Unis TV.

«La Voix»

C’est la soirée ultime avec de nombreux invités. Celle qui couronnera, en direct, l’une des quatre dernières chanteuses en lice: Josiane Comeau (équipe Coeur de pirate), Michaela Cahill (équipe Marc Dupré), Flora Stein (équipe Pierre Lapointe) et Suzie Villeneuve (équipe Garou). Laquelle des finalistes succédera à Geneviève Jodoin?

Dimanche, 19 h, TVA.

«Comment je suis devenue invisible»

Pendant six mois, la journaliste trentenaire Alexandra Ranz veut éviter toute surveillance du web. En France, mais aussi aux États-Unis, elle fait la connaissance de gens pour qui la vie privée des citoyens et leurs données personnelles doivent à tout prix être conservées.

Dimanche, 20 h 30, Planète+.

«Les ordres»

Classique du septième art québécois écrit et réalisé par Michel Brault. Le cinéaste prend le spectateur à témoin des conséquences de la Loi sur les mesures de guerre durant la crise d’Octobre 1970, alors que des innocents sont punis. Une oeuvre mettant notamment en vedette Jean Lapointe, Claude Gauthier et Louise Forestier.

Dimanche, 22 h, Télé-Québec.