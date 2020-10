Saint-Eustache power!

C’était touchant, la semaine dernière. Les Rangers ont démontré beaucoup de classe et d’attention envers leur premier choix, notre Alexis Lafrenière. On a salué son arrivée sur les beaux grands écrans de Broadway, et en français par-dessus le marché. Aussi, on lui a présenté son chandail en n’oubliant pas l’accent grave à Lafrenière. Une belle marque de respect pour le jeune francophone.

La dernière fois que les Rangers ont bénéficié d’un premier choix au repêchage remonte à 1965.

Attention, les Blue Shirts avaient choisi un Québécois.

Il s’agit d’un défenseur, André Veilleux, qui n’a jamais réussi à se tailler une place dans la Ligue nationale.

Ce qui est un peu bizarre est que cet homme habite Saint-Eustache, d’où est originaire Alexis Lafrenière.

André Veilleux, maintenant âgé de 72 ans, a connu une très belle carrière comme policier à Montréal.

FLOWER POWER

C’est au cours de la prochaine semaine que Guy Lafleur entreprendra une série de traitements pour combattre le cancer revenu et qui affecte ses poumons.

Guy a un excellent moral, il est positif et il a accepté de se joindre à un groupe de recherche qui implique 700 patients dans le monde.

Immunothérapie et chimio au besoin, Guy est volontaire et confiant.

Il ne cesse de vanter l’équipe médicale du CHUM dont il est devenu porte-parole. Le CHUM et Lafleur, une association qui ne peut que gagner.

Il est inquiet, mais il garde le sourire.

Le gin Guy Lafleur connaît un succès retentissant et, gardez le secret, s’en vient au cours des prochaines semaines, le champagne Guy Lafleur. Cet homme est une SAQ vivante.

De l’enclave